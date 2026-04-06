Le minacce ibride mettono in crisi le democrazie più delle guerre tradizionali
Le minacce ibride stanno mettendo alla prova le democrazie più di quanto facciano le guerre convenzionali. Nel frattempo, su Apple TV+ è diventata molto popolare la serie
low Horses, su Apple TV+, è ormai una serie cult anche tra i non appassionati di spy story. Racconta le vicende di un’unità di reietti del servizio di sicurezza britannico MI5 guidata da uno sciatto e volgare Jackson Lamb interpretato da Gary Oldman. La quinta stagione è basata su un manuale di destabilizzazione che compare nel teaser della quarta. Cinque i passaggi: compromettere un agente; attaccare il villaggio; bloccare i trasporti; controllare i media; assassinare un leader populista. Si tratta di un vecchio manuale britannico, di quella che viene definita political warfare, che un gruppo ostile ha ripreso e adattato al XXI secolo con l’obiettivo di vendicarsi per quanto Londra ha fatto nei confronti dei loro connazionali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
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