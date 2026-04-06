Le minacce ibride stanno mettendo alla prova le democrazie più di quanto facciano le guerre convenzionali. Nel frattempo, su Apple TV+ è diventata molto popolare la serie

low Horses, su Apple TV+, è ormai una serie cult anche tra i non appassionati di spy story. Racconta le vicende di un’unità di reietti del servizio di sicurezza britannico MI5 guidata da uno sciatto e volgare Jackson Lamb interpretato da Gary Oldman. La quinta stagione è basata su un manuale di destabilizzazione che compare nel teaser della quarta. Cinque i passaggi: compromettere un agente; attaccare il villaggio; bloccare i trasporti; controllare i media; assassinare un leader populista. Si tratta di un vecchio manuale britannico, di quella che viene definita political warfare, che un gruppo ostile ha ripreso e adattato al XXI secolo con l’obiettivo di vendicarsi per quanto Londra ha fatto nei confronti dei loro connazionali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le minacce ibride mettono in crisi le democrazie più delle guerre tradizionali

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