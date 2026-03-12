Eric Dane poco prima di morire ha clonato la propria voce per parlare con le figlie | lo rivela la vedova Rebecca Gayheart

Rebecca Gayheart Dane, vedova di Eric Dane, ha dichiarato che poco prima della sua morte, avvenuta il 19 febbraio a causa della SLA, l’attore aveva clonato la propria voce per comunicare con le figlie. La donna ha reso noto questo dettaglio durante una dichiarazione pubblica, spiegando che Dane aveva utilizzato una tecnologia di intelligenza artificiale per parlare con loro.

Rebecca Gayheart Dane, vedova di Eric Dane, rompe il silenzio dopo la morte del marito, scomparso lo scorso 19 febbraio a causa della SLA. Nelle ultime settimane della sua vita, l’attore ha preso parte a un progetto promosso dall’azienda di intelligenza artificiale ElevenLabs che sviluppa strumenti audio, tra cui quello in grado di creare cloni vocali utilizzando le registrazioni della voce di una persona. La star di “Grey’s Anatomy” ed “Euphoria” “era davvero entusiasta, perché stava perdendo la voce e per lui stava diventando sempre più difficile comunicare ogni giorno”, racconta la vedova a Variety. “Aspettava con ansia di sentirla, e quando l’abbiamo ricevuta da ElevenLabs è stato un momento davvero emozionante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

