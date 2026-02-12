Dopo la morte di suo marito, una donna si trova di fronte alla difficile scelta sui diari lasciati dal coniuge. Se lui avesse dato istruzioni chiare, avrebbe dovuto seguirle. Ora, invece, deve decidere in base a quello che pensa lui avrebbe voluto. La questione rimane aperta, nessuna risposta facile.

Per quindici anni sono stata felicemente sposata con un uomo che, purtroppo, è morto diverso tempo fa. Era il secondo matrimonio per entrambi. Ho mantenuto un rapporto cordiale con la sua prima moglie e i loro due figli, ormai adulti. So che mio marito amava i suoi figli, ma anche che con loro aveva delle difficoltà. Tra i suoi effetti personali c’erano diversi diari contrassegnati come “privati” o “confidenziali”. Li ha tenuti per anni, e si interrompono circa un anno dopo l’inizio della nostra storia e il successivo matrimonio. Ci sono anche molti documenti relativi all’annullamento delle prime nozze. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Cosa dovrei fare con i diari di mio marito dopo la sua morte?

Approfondimenti su Diari Mio Marito

Un influencer leghista ha ricevuto minacce di morte.

A pochi giorni dalla perdita del padre Enrico, Stefano De Martino condivide il suo primo messaggio sui social, ricordando il genitore con parole significative.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Diari Mio Marito

Argomenti discussi: Quanto alcol si può bere senza fare male; Don Giovanni scrive a Papa Leone: Ho avuto tanti amori, anche con una parrocchiana. Ma ora lascio la tonaca: il celibato è impossibile. E poi voglio diventare papà; La guida completa all'Islanda in ottobre; TRINCA COLONEL. DOPO IL PODIO ALL’UAE TOUR LAVORO PER LA TOP-5 IN UN GRANDE GIRO.

Cosa dovrei fare con i diari di mio marito dopo la sua morte?Se tuo marito ti avesse dato istruzioni precise, sarebbe tuo dovere rispettarle. Ma non lo ha fatto e quindi devi cercare di fare quello che secondo te lui avrebbe voluto Leggi ... internazionale.it

Hanno prenotato una sala privata per 16 persone e non si sono presentati, cosa dovrei fare? Da ora in poi dovrei chiedere una caparra?: la rabbia del ristoratore virale ...Non è il primo caso di un ristoratore che sceglie i social per sfogarsi. Il motivo, anche questo purtroppo frequente, clienti che prenotano un tavolo per poi non presentarsi. È una mancanza di ... ilfattoquotidiano.it

Buonasera, ho circa 30 anni d'insegnamento sulla Primaria, ma sempre nelle scuole paritarie. Cosa dovrei fare per inserirmi nelle graduatorie delle scuole pubbliche Quando avviene l'apertura delle graduatorie Grazie mille - facebook.com facebook