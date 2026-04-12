Il Napoli ha concluso la partita contro il Parma con un pareggio, mettendo in luce alcune difficoltà nel reparto di centrocampo. La formazione nota come i “Fab Four”, composta da Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay, sembra incontrare problemi nel funzionare come unità coesa durante le partite. Questa situazione ha attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori, tra cui l’allenatore.

Il pareggio del Napoli a Parma ha evidenziato un’amara verità per Conte e per gli azzurri: il centrocampo formato dai fab four, Anguissa e Lobotka più dietro e De Bruyne e McTominay più avanti, fatica a coesistere. Se per Conte e staff questo nuovo schieramento poteva essere la cura per far tornare il Napoli al gioco visto prima che l’ondata di infortuni si abbattesse su Castel Volturno a metà stagione, nella trasferta emiliana si è rivelata essere un elemento di difficoltà per gli elementi coinvolti. I motivi delle difficoltà dei fab four. Il primo motivo di criticità si può evidenziare nelle difficoltà avute da Anguissa per tutti i 56 minuti trascorsi in campo: opaco, poco incisivo nei contrasti e soprattuto negli inserimenti in area di rigore, che in una partita chiusa come questa avrebbero sicuramente fatto comodo al Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, i “Fab Four” non funzionano insieme: l’analisi che farà ragionare Conte

Leggi anche: I “Fab Four” del Napoli potrebbero tornare insieme contro il Milan

Leggi anche: Parma-Napoli 1-1: il gol di McTominay non basta. I fab four insieme non vanno