Il presidente di una società sportiva ha commentato la corsa per il quarto posto, affermando che è un obiettivo che si sono prefissati fin dall'inizio della stagione. A margine di un evento pubblico, ha sottolineato che non possono immaginare un Milan senza questa posizione in classifica. La lotta tra le squadre coinvolte sta attirando molta attenzione tra tifosi e addetti ai lavori.

di Francesco Spagnolo Scaroni a margine di un evento ha parlato di quarto posto dicendo la sua su una lotta che sicuramente sta appassionando tutti. In occasione dell’evento “ Il Foglio a San Siro ”, organizzato dall’omonimo quotidiano, il presidente del Milan Scaroni si è soffermato sulla lotta per il quarto posto e non solo. LOTTA PER IL QUARTO POSTO – « Quarto posto? Resto fiducioso di raggiungere l’obiettivo che abbiamo dal primo giorno ». QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SCUDETTO – «Non mi sono mai illuso, tra matematica e vedendo come giocavano le squadre. Ma non possiamo immaginare che il Milan non faccia parte della scena europea».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Scaroni dice la sua sulla lotta per il quarto posto: «E’ il nostro obiettivo sin dal primo giorno. Non possiamo immaginare un Milan senza…»

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Beh, discorso semplice: chiedere a Max di vincere significa che avrà una squadra che punta a quello Ottimo. Scaroni cosa dice Perché è da Elliott in poi che i tifosi aspettano di puntare a vincere, ma le dichiarazioni di solito vanno in un altro senso. non x.com

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