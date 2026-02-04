Le opposizioni hanno presentato una risoluzione unitaria prima delle comunicazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in vista dei fatti di Torino. La discussione si accende, mentre il governo si appresta a rispondere alle critiche sulla gestione del tema sicurezza.

Le opposizioni hanno realizzato una risoluzione unitaria in vista delle comunicazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sui fatti di Torino. “Ciò che è accaduto a Torino è inaccettabile. Gruppi di facinorosi si sono infiltrati in una manifestazione di famiglie di persone normali che pacificamente stavano manifestando il loro dissenso”, ha detto il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Stefano Patuanelli. intervenendo in sala stampa al Senato, accompagnato dai colleghi di Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva. “Questo viene utilizzato dalla destra per pensare a misure restrittive delle libertà personali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dl Sicurezza, Patuanelli: “La destra ha fallito su questa tema”

Approfondimenti su Dl Sicurezza Piantedosi

Cicalone torna protagonista in Parlamento, questa volta con i grillini, sottolineando l’importanza di affrontare il tema della sicurezza senza ideologie.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Dl Sicurezza Piantedosi

Dl Sicurezza, Patuanelli: La destra ha fallito su questa tema, pronta una risoluzione delle opposizioni(LaPresse) Le opposizioni hanno realizzato una risoluzione unitaria in vista delle comunicazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ... stream24.ilsole24ore.com

Dl Sicurezza sul lavoro approvato alla Camera, ora è legge: cosa prevedeCon 143 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti l'aula della Camera ha approvato il dl Sicurezza lavoro, ovvero il disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti per la tutela ... tg24.sky.it

Leggi l'intervista de Il Corriere della Sera al nostro Stefano Patuanelli. Qui il testo integrale Stefano Patuanelli, capogruppo M5S al Senato, sul tema della sicurezza Giorgia Meloni ha rivolto un appello alle opposizioni. "Intanto vorrei fare una premessa - facebook.com facebook