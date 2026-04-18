Prima del calcio d'inizio della partita tra Napoli e Lazio, l'allenatore ha spiegato che il modulo scelto dipende dalla mancanza di un terzino disponibile. Ha aggiunto che questa condizione influenza la formazione e le scelte tattiche per la sfida. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un breve intervento prima del fischio di inizio.

Intervenuto prima del fischio d’inizio di Napoli-Lazio, Antonio Conte ha così analizzato il match. Le parole di Conte. Sulla formazione e su Beukema: “Scelta tecnica, come in altre circostanze ho fatto diversamente. Beukema ha giocato tanto, è giusto che ci si alterni un poco. Stiamo recuperando Amir, Di Lorenzo non è pronto, abbiamo una scelta più vasta.” Il modulo dipende dal fatto che non abbiamo un terzino; senza Di Lorenzo è difficile pensare a un sistema diverso. Questo modulo ci ha consentito di salvarci in emergenza, stiamo facendo bene. Mancano sei partite: perché dare altri concetti e cambiare situazioni? L’infortunio di Di Lorenzo è particolare perché non abbiamo nessuno.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: “Questo modulo dipende dal fatto che non abbiamo un terzino”

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