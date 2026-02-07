Conte dopo Genoa Napoli | Abbiamo fatto tutto noi McTominay? Si porta dietro questo problema da tempo Poi il messaggio alla società

Dopo la vittoria contro il Genoa, Antonio Conte ha parlato a fine partita e ha detto che sono stati loro a fare tutto, senza nascondere le difficoltà legate a McTominay. Poi ha lanciato un messaggio diretto alla società, sottolineando che bisogna fare chiarezza e agire in fretta.

Conte nel post partita di Genoa Napoli ha analizzato la vittoria in casa del Grifone mandando un messaggio chiaro alla società. Le parole. Il clima infuocato di Marassi ha restituito un Napoli ferito ma vittorioso, capace di strappare tre punti in un'altalena di emozioni e decisioni arbitrali al limite. Al termine della sfida vinta 3-2 contro il Genoa, Conte si è presentato ai microfoni di DAZN con il volto di chi ha appena superato una battaglia campale, alternando l'orgoglio per la prova di carattere dei suoi alla preoccupazione per una lista infortunati che continua ad allungarsi in modo allarmante.

Conte: "Anguissa ha un problema alla schiena che i medici non stanno riuscendo a risolvere. McTominay si porta il problema da tempo."

Durante la conferenza stampa, Antonio Conte ha aggiornato sulle condizioni dei suoi giocatori.

Conte scatenato dopo Genoa-Napoli: aggiorna su McTominay, poi la stoccata alla società

Antonio Conte si è lasciato andare a parole dure al termine di Genoa-Napoli.

Rigore da VAR al Napoli all'ultimo minuto: Conte vince in 10 in casa del Genoa

Azzurri alle corde al Ferraris, salvati dalla chiamata di Di Bello: Vergara sfiorato da un avversario basta e avanza per il penalty decisivo

Le pagelle di Genoa-Napoli, i voti: i top e i flop del match del Ferraris

Il Napoli torna in campo dopo la vittoria in casa contro la Fiorentina. Questa volta Antonio Conte sfida il Genoa di Daniele De Rossi al Ferraris. La partita si è conclusa con il

Genoa-Napoli, Conte: "Vittoria di cuore. McTominay Non ho voluto rischiare"

