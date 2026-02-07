Dopo la vittoria del Genoa contro il Napoli, Conte si presenta in conferenza stampa e non risparmia critiche. L’ex allenatore della Juventus sottolinea che la squadra ha fatto tutto da sola, senza aiuti dall’esterno. Parla anche di McTominay, che si porta dietro un problema da tempo, e definisce la stagione “assurda”. Poi, manda un messaggio diretto alla società, senza giri di parole.

Conte nel post partita di Genoa Napoli ha analizzato la vittoria in casa del Grifone mandando un messaggio chiaro alla società. Le parole. Il clima infuocato di Marassi ha restituito un Napoli ferito ma vittorioso, capace di strappare tre punti in un’altalena di emozioni e decisioni arbitrali al limite. Al termine della sfida vinta 3-2 contro il Genoa, Conte si è presentato ai microfoni di DAZN con il volto di chi ha appena superato una battaglia campale, alternando l’orgoglio per la prova di carattere dei suoi alla preoccupazione per una lista infortunati che continua ad allungarsi in modo allarmante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Conte dopo Genoa Napoli: «Abbiamo fatto tutto noi. McTominay? Si porta dietro questo problema da tempo. Una stagione assurda». Poi il messaggio alla società

Dopo la vittoria contro il Genoa, Antonio Conte ha parlato a fine partita e ha detto che sono stati loro a fare tutto, senza nascondere le difficoltà legate a McTominay.

