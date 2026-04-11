Il Milan subisce una sconfitta casalinga contro l'Udinese con un risultato di 3-0. La squadra di Allegri, reduce dalla vittoria contro l'Inter alla seconda giornata, non riesce a reagire nel match contro gli ospiti che tornano a San Siro e conquistano tre punti senza esitazioni. La partita si conclude con una vittoria netta per l'Udinese, che infligge al Milan una battuta d'arresto significativa.

AGI - È crisi nera per il Milan di Allegri. Dopo aver già battuto l'Inter alla seconda giornata, l' Udinese torna a San Siro e rovina i piani anche dell'altra metà del Naviglio, vincendo con un perentorio 3-0. L'autorete di Bartesaghi e le reti di Ekkelenkamp e Atta determinano il ko del Milan, fischiato al termine del match. Per i rossoneri, reduci dal ko di Napoli, si tratta della terza sconfitta nelle ultime quattro uscite. La corsa per la Champions rischia di farsi più difficile del solito. Per la prima volta in stagione Allegri decide di schierare il Milan con il 4-3-3, modulo tanto invocato dai tifosi nel corso delle ultime settimane. Il cambio tattico, però, non sortisce gli effetti sperati.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crollo del Milan in casa, l'Udinese dà una lezione di calcio (3-0)

Calcio, Hellas Verona sconfitto in casa dall’Udinese nel posticipo del 22° turno di Serie ANotte fonda al “Bentegodi” per l’Hellas Verona, che subisce una brutta sconfitta interna contro l’Udinese per 1-3 nel posticipo della ventiduesima...

Leggi anche: Pagelle Milan-Udinese 0-3, i voti della sfida: crollo rossonero, Champions a rischio

Super ATTA, gol bellissimo di ZANOLI: Verona-Udinese 1-3 | Serie A Enilive | DAZN Highlights