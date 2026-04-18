Dopo la partita contro la Lazio al Maradona, l’allenatore del Napoli ha commentato la sconfitta su DAZN, sottolineando che in campo si è vista poca qualità. Ha aggiunto che in privato parlerà con il presidente della società per discutere della situazione. La gara si è conclusa con una vittoria della Lazio, e il tecnico ha espresso le sue considerazioni sulla prestazione della squadra.

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha commentato a DAZN la sconfitta del Napoli contro la Lazio al Maradona. “Risultato figlio della fiamma che si è spenta dopo Parma? Sicuramente non è stata una bella partita da parte nostra. Abbiamo messo poca qualità in campo e la Lazio ripartiva sistematicamente. Nonostante il 70% di possesso palla, non abbiamo mai tirato in porta. Loro sono stati bravi a chiudere gli spazi, mentre noi non siamo stati bravi a trovarlo, seppur avessimo studiato la partita. La sensazione oggi è che ci fosse poca energia: quand’è così, diventa difficile perché la qualità si abbassa. Abbiamo preso gol in ripartenza e Milinkovic-Savic ha parato un rigore.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte: “Oggi messa poca qualità in campo, parlerò in privato col presidente”

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