De Zerbi dopo il KO col PSG per 5 a 0 | Chiedo scusa ai tifosi Futuro? Parlerò col club! Non ho rimpianti vi spiego perché

Roberto De Zerbi si presenta davanti ai giornalisti dopo la sconfitta pesante contro il PSG, terminata 5-0. L’allenatore del Marsiglia si scusa con i tifosi e dice di aver già in mente di parlare con la società per il futuro. Non nasconde i rimpianti, ma spiega che questa sconfitta non cambierà il suo approccio. L’Olympique si trova in una crisi difficile e De Zerbi cerca di mantenere la calma, anche se la delusione è evidente.

L’ultrà interista coinvolto nel lancio del petardo durante la partita tra Cremonese e Inter si pente e chiede scusa.

Dopo la pesante sconfitta contro il Bruges, Roberto De Zerbi si è presentato in conferenza stampa visibilmente scosso.

