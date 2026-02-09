De Zerbi dopo il KO col PSG per 5 a 0 | Chiedo scusa ai tifosi Futuro? Parlerò col club! Non ho rimpianti vi spiego perché
Roberto De Zerbi si presenta davanti ai giornalisti dopo la sconfitta pesante contro il PSG, terminata 5-0. L’allenatore del Marsiglia si scusa con i tifosi e dice di aver già in mente di parlare con la società per il futuro. Non nasconde i rimpianti, ma spiega che questa sconfitta non cambierà il suo approccio. L’Olympique si trova in una crisi difficile e De Zerbi cerca di mantenere la calma, anche se la delusione è evidente.
Petardo in campo, l’ultrà interista si pente: “Chiedo scusa ad Audero, ai club e ai tifosi”. Il giudice deciderà la misura cautelare
L’ultrà interista coinvolto nel lancio del petardo durante la partita tra Cremonese e Inter si pente e chiede scusa.
De Zerbi distrutto dopo l’umiliazione del Marsiglia: “Io vado dritto. Una vergogna e chiedo scusa”
Dopo la pesante sconfitta contro il Bruges, Roberto De Zerbi si è presentato in conferenza stampa visibilmente scosso.
Argomenti discussi: Marsiglia, caso rientrato: De Zerbi e lo staff restano almeno sino a fine stagione; De Zerbi non ha mai chiesto di lasciare il Marsiglia: notte di confronto e lungo faccia a faccia; De Zerbi non si arrende dopo il tracollo in Champions: Dimissioni? Mi hanno insegnato che...; De Zerbi-Marsiglia, niente dimissioni: la posizione del tecnico e gli scenari dopo il confronto con la società.
Manita Psg: il Marsiglia di De Zerbi travolto a Parigi. Atletico ko in casa. Ok Real e BayernDopo il successo dell'andata, i focesi crollano al Parco dei Principi. Ecco tutti i risultati di giornata dei campionati esteri ... tuttosport.com
Ligue 1, il Psg mostra la manita a De Zerbi e si prende 'Le Classique'Nel posticipo della 21ª giornata, la squadra di Guardiola travolge il Marsiglia per 5-0 e torna in vetta. A segno anche Kvara ... corrieredellosport.it
Non è sicuramente un buon periodo per De Zerbi: dopo l’eliminazione in Champions a causa del gol di Trubin, stasera è arrivata una sconfitta pesantissima Verrà esonerato secondo voi #dezerbi #OM #Psg #classique #ligue1 facebook
Marsiglia eliminato all'ultimo secondo, durissimo sfogo dopo la partita: "Vergogna e tutti zitti" x.com
