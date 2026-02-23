Allegri cambia tutto? Analisi Milan-Parma 0-1 | poca qualità col catenaccio

Al risultato di 0-1 tra Milan e Parma ha contribuito una strategia difensiva molto compatta dei gialloblù, che hanno sfruttato un errore difensivo dei rossoneri. Allegri ha deciso di puntare su un modulo più conservatore, ma questa scelta non ha portato i risultati sperati. La partita ha mostrato come le alte percentuali di possesso palla non siano sufficienti senza qualità offensiva. La sfida si conclude con una vittoria che complica la classifica dei padroni di casa.

Tutti dicono che anche in Milan-Parma i rossoneri hanno giocato male e che gli episodi arbitrali sono solo una scusa. È vero, ma solo in parte. Per la prima volta gli uomini di Massimiliano Allegri hanno fatto riaggressione, hanno schiacciato l'avversario. Non hanno rischiato nulla e hanno fallito un paio di occasioni. Il problema sta dunque nella qualità dei giocatori. Troppi errori nell'ultimo passaggio, che si traducono in tante occasioni fallite ancora prima che nascano realmente. La fase difensiva, dunque, è stata fatta bene. Ciò che è mancata è la fase offensiva. Manca qualcosa, alcune caratteristiche, che permettano di sbloccare anche queste partite, in cui tutte fanno fatica, ma poi le vincono sempre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Parma: Allegri cambia tutto, le formazioni ufficialiMassimiliano Allegri modifica la formazione del Milan prima della sfida contro il Parma di Carlos Cuesta, a causa di infortuni e scelte tattiche.

Milan-Parma, le probabili formazioni: un dubbio per Allegri. In attacco si cambiaAllegri cambia in attacco, cercando di risolvere un dubbio che lo tormenta.

