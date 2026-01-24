Orlando | Se il Milan dovesse perdere contro la Roma prenderebbe una bella legnata

In vista dell'incontro tra Roma e Milan, l'ex calciatore Massimo Orlando ha commentato le possibili conseguenze di una sconfitta dei rossoneri. Orlando ha sottolineato che, in caso di risultato negativo contro i giallorossi, il Milan potrebbe affrontare un momento difficile. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sull'importanza di questa partita per entrambe le squadre e le loro prospettive future.

