Conte De Laurentiis vuole una risposta sul futuro

Il presidente del Napoli ha chiesto ad Antonio Conte di fornire una risposta chiara sul suo ruolo nella prossima stagione. La società desidera conoscere presto le intenzioni dell’allenatore, poiché non intende lasciare la questione in sospeso. La richiesta di chiarezza è arrivata dopo settimane di incertezze riguardo al futuro tecnico della squadra. La questione riguarda esclusivamente il rapporto tra il club e il tecnico, senza altri dettagli noti pubblicamente.

Il Napoli vuole chiarezza subito. Il tema del futuro di Antonio Conte non può più restare sospeso e il confronto con Aurelio De Laurentiis si avvicina come uno snodo decisivo per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente azzurro avrebbe già fatto arrivare all’allenatore una richiesta precisa: serve una posizione netta, senza margini di ambiguità. Il punto centrale riguarda l’eventuale interesse per la panchina della Nazionale. Se Conte intende davvero prendere in considerazione quella strada, il Napoli vuole saperlo adesso. La società non vuole correre il rischio di ritrovarsi in estate con una situazione ancora aperta, soprattutto in un momento così delicato per la programmazione tecnica.🔗 Leggi su Forzazzurri.net Luciano Spalletti e la panchina della Juventus: l'intervista a Sky Sport Notizie correlate Leggi anche: Tensione tra De Laurentiis e Conte? Ombre sul futuro Leggi anche: Napoli, ultimatum a Conte: De Laurentiis chiede chiarezza sul futuro Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis svela: Conte mi ha chiesto il ritiro estivo senza tifosi; De Laurentiis: Se Conte vuole andare via, lo dica subito e mi dia modo di trovare il suo sostituto; De Laurentiis: Conte dica subito se vuole andare via, altrimenti non abbandonerà mai il Napoli; De Laurentiis senza filtri al New York Times: Se Conte vuole andarsene può dirlo ora. Tuttosport - De Laurentiis vuole una risposta da Conte sulla nazionale. Altrimenti gli precluderà l'addio stile Juve 2014Ultime notizie calcio Napoli - C'è grande attesa di capire come andrà il summit in programma tra Aurelio De Laurentiis ed Antonio Conte dopo le interviste rilasciate dal presidente che ha parlato del ... msn.com Antonio Conte-Aurelio De Laurentiis, summit anticipatoForzAzzurri.net - Antonio Conte-Aurelio De Laurentiis, summit anticipato Il confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis è destinato ad arrivare prima della fine del ... forzazzurri.net Antonio Conte will look to Kevin De Bruyne, Scott McTominay and Rasmus Hojlund for Napoli’s home Serie A clash against Maurizio Sarri’s Lazio. x.com Partecipazione ed entusiasmo al congresso di Gioventù Nazionale: Armando Conte confermato presidente. La carica del leader provinciale Massimo Ruspandini: «Non permettete a nessuno di mettervi i piedi in testa» facebook