Il tecnico ha dichiarato che arrivare secondi equivale a essere primi tra i perdenti, con l’obiettivo di qualificarsi in Champions League. In vista della partita contro la Lazio, ha sottolineato che la differenza tra partecipare o meno alla competizione europea è significativa. Ha aggiunto che la squadra deve impegnarsi al massimo per ottenere il risultato desiderato. La sfida si presenta come un passo importante per il proseguo della stagione.

Da un allenatore abituato a vincere non ci si aspetta nulla di diverso. Per questo, la prospettiva del secondo posto non cambia eccessivamente le valutazioni di Antonio Conte. "Arrivare secondi significa essere i primi tra i perdenti. Secondo, terzo o quarto posto non cambia la sostanza, come invece è diverso se si va in Champions o meno. Mancano sei partite e abbiamo dodici punti dall'Inter, non possiamo sbagliare. A Parma abbiamo pareggiato e loro hanno vinto a Como, allungando. Dobbiamo fare del nostro meglio guardando avanti e facendo attenzione dietro. Bastano due passi falsi per scivolare, non è questione di piazzamento" ha spiegato il tecnico nel prepartita, ai microfoni di Dazn.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "Arrivare secondi significa essere primi tra i perdenti. Obiettivo Champions"

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