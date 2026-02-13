L’Italia del rugby ora fa paura anche agli inglesi | Non sono più i perdenti di prima possono arrivare secondi nel Sei Nazioni

L’Italia del rugby ha sorpreso gli inglesi con la sua vittoria contro la Scozia, lasciando tutti senza parole. La nazionale azzurra ha dominato soprattutto in mischia, dimostrando un livello di compattezza che non si vedeva da anni. La vittoria ha portato i sudditi di Sua Maestà a riconsiderare la squadra italiana, ormai lontana dall’immagine di perdente del passato. In particolare, il modo in cui gli azzurri hanno messo sotto pressione la Scozia, sfruttando la forza in prima linea, ha ricordato le squadre di un tempo, più concentrate sull’attacco e meno sulle fasce. Questa partita ha segnato una svolta

Il modo in cui la nazionale italiana di rugby ha annientato la Scozia – soprattutto in mischia – “ispira ricordi di un’Italia dimenticata, limitata sulle fasce ma forte in attacco. L’Italia di Martin Castrogiovanni e Andrea Lo Cicero”. Lo scrive il Times. Meglio ancora: “il modo in cui hanno resistito mentre la Scozia spingeva per la vittoria – hanno effettuato 226 placcaggi, più del doppio degli avversari, e hanno avuto solo il 36% di possesso palla – è stata una nuova dimostrazione di resilienza. Hanno dominato nonostante una lunga lista di assenti: Ange Capuozzo, Tommaso Allan, Marco Riccioni, Sebastian Negri, Ross Vintcent, Martin Page-Relo e Stephen Varney”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

L’Italia di rugby si ritrova a fare i conti con una brutta tegola.

Questa mattina sono state svelate le ambizioni delle squadre per il Sei Nazioni 2026.

Italia-Scozia 18-15: gli highlights | Sei Nazioni 2026

Argomenti discussi: L’Italia del rugby è davvero diventata grande: battuta la Scozia 18-15 nella prima gara del Sei Nazioni; Sei Nazioni di rugby, quando gioca l'Italia? Il calendario delle partite degli azzurri; Sei Nazioni: una grande Italia batte la Scozia 18-15 e inizia il torneo con una vittoria; Rugby: Sei Nazioni, l'Italia batte la Scozia 18-15.

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Italia a Dublino sfida l’Irlanda per sognareL’Italia si presenta a Dublino con entusiasmo e ambizione, pronta ad aprire il secondo turno del Sei Nazioni 2026 nella tana dell’Irlanda. All’Aviva ... oasport.it

Dove vedere in tv Irlanda-Italia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, programma, streamingAppuntamento oggi per la seconda giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia va a far visita all’Irlanda. Al Musgrave Park di Cork, con ... oasport.it

RUGBY DAY IN CLUB HOUSE Il 14 febbraio alla Canalina ore 13:00 - Serie A Élite @rugbyvicenza @valorugbyemilia ore 15:10 - Guinness Sei Nazioni Irlanda Italia Vi aspettiamo per una giornata tutta da condividere Forza Diavoli! Forza It - facebook.com facebook

Oggi durante l’intervallo della partita del Sei #Nazioni di #rugby #Italia- #Scozia, giocata allo Stadio Olimpico, è andato in onda lo spot che celebra lo stretto rapporto tra la città dell’ #Aquila e il rugby. x.com