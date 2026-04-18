Consultori oggi a Napoli l’assemblea nazionale Ucipem

Oggi a Napoli si tiene l’assemblea nazionale dell’Ucipem, l’Unione consultori italiani prematrimoniali e matrimoniali. L’incontro si svolge presso lo “Spazio Famiglia” in via Nicola Rocco, nella zona Arenaccia, a partire dalle 10.30. La riunione coinvolge rappresentanti provenienti da diverse regioni italiane e si concentra sulla discussione delle attività e delle questioni legate ai consultori.

Oggi, Sabato 18 aprile 2026 (ore 10.30), a Napoli, nei locali di “Spazio Famiglia” (via Via Nicola Rocco, 19 – zona Arenaccia), si svolgerà l’assemblea nazionale annuale dell’Ucipem (Unione consultori italiani prematrimoniali e matrimoniali). In apertura i saluti di Stefania Sinigaglia, responsabile del consultorio “Spazio Famiglia”, la relazione del presidente nazionale Ucipem, Giuseppe Gallo, e la presentazione del consuntivo 2025 e del bilancio di previsione 2026 con successiva votazione. Nel pomeriggio, è prevista la relazione di Sj Francesco Citarda, medico-psicoterapeuta del consultorio “Al Quadraro” di Roma, su “Attività consultoriali e nuove tecnologie”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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