Sciopero nazionale macchinisti e capotreno assemblea nazionale Pdm Pdb

Un grande sciopero nazionale dei macchinisti e dei capotreno si è svolto ieri, a causa della richiesta di condizioni di lavoro più dignitose. I ferrovieri protestano contro le mancanze di sicurezza e la carenza di misure per proteggere la loro salute. Durante l’assemblea nazionale di Pdm e Pdb, hanno ribadito la volontà di ottenere un trattamento più equo e sicuro.

I ferrovieri chiedono il diritto di lavorare in condizioni dignitose, nel rispetto della salute e della sicurezza, a tutela propria e di chi viaggia. Assemblea Nazionale Personale di Macchina Personale di Bordo.