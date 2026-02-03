Sud chiama Nord | il 18 a Roma l' Assemblea nazionale

Questa settimana a Roma si svolge l’Assemblea nazionale di Sud chiama Nord. L’appuntamento è fissato per mercoledì 18, alle 18, al Lifestyle Hotel. I partecipanti discuteranno di un percorso politico che si prepara alle sfide delle elezioni Regionali e Politiche del 2027. Il tema scelto,

Sud chiama Nord terrà a Roma la sua Assemblea nazionale - mercoledì 18 alle ore 18, presso il Lifestyle Hotel, dal tema "Liberi dagli schemi ideologici" - «il cuore - sottolinea una nota - di un percorso politico che entra nella sua fase più decisiva e guarda con determinazione alle elezioni Regionali e Politiche che si terranno nel 2027. L’assemblea sarà un momento di confronto, visione e condivisione delle prossime tappe del movimento, con annunci che contribuiranno a definire con chiarezza l’identità, i valori fondanti e le linee guida strategiche dell’azione politico-amministrativa di Sud chiama Nord». 🔗 Leggi su Feedpress.me

