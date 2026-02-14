Provinciali Paolucci attacca il centrodestra | Liste improvvisate e territorio allo sbando

Paolucci denuncia il caos nelle liste del centrodestra alle elezioni provinciali, attribuendo il problema a candidature improvvisate e alla confusione nel territorio. La causa risiede nelle scelte affrettate di alcuni candidati e nella mancanza di una strategia chiara, che ha portato a un quadro elettorale disorganizzato e poco credibile. Durante le ultime settimane, diversi rappresentanti del partito hanno segnalato difficoltà nel coordinare le candidature, con alcuni territori senza candidati ufficiali e altri che si presentano con liste irregolari.

Tempo di lettura: 3 minuti Pur essendo (orgogliosamente) fuori da questa superfetazione della legge del Rio che costringe dopo anni a mantenere province che si dovevano abolire, mentre restano però a "sovranità contratta", perche possono votare solo gli amministratiori, legati a logiche di potere più che di opinione, mi permetto di proporre questa riflessione: abbiamo una classe politica nazionale che aveva promesso di chiudere la partita dell'aborto dell'abolizione della province, rispristinando il voto popolare, e ciò non è accaduto; in ogni caso, come al solito se Atene piange, Sparta non ride (e come al solito ride solo Mastella).