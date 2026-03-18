I balneari fanno squadra Fusione tra Consorzio e Compagnia del mare

I balneari hanno deciso di unire le forze attraverso la fusione tra il Consorzio e la Compagnia del mare, creando così un'unica associazione di settore. Questa mossa mira a rafforzare la rappresentanza degli operatori che lavorano sulla spiaggia, consolidando le loro risorse e presenza sul mercato. La nuova struttura sarà composta da membri di entrambe le organizzazioni, con l’obiettivo di coordinarsi meglio e affrontare le sfide del settore.

L’unione fa la forza, dice il detto. Su questa forza gli operatori balneari vogliono fare leva, fondendosi sotto un’unica associazione. Non sarà però costituita una nuova associazione ma le due realtà si unificheranno sotto il brand ’Consorzio Balneari Massa’. La notizia è trapelata lunedì pomeriggio alla Camera di Commercio in occasione dell’incontro organizzato dall’amministrazione comunale di Massa per presentare il dossier di Massa capitale della cultura 2028. É forse sull’onda motivazionale di questa coesione per concorrere a capitale della cultura che gli imprenditori si sono uniti? Sicuramente fare squadra ed essere insieme è la strategia vincente per proseguire in un percorso virtuoso di valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I balneari fanno squadra. Fusione tra Consorzio e Compagnia del mare Articoli correlati Leggi anche: Il mare si ‘mangia’ i lidi, l’allarme dei balneari: “Erosione della spiaggia Il mare si ‘mangia’ i lidi, l’allarme dei balneari: “Erosione della spiaggia, stagione a rischio”Comacchio (Ferrara), 17 febbraio 2026 – Ormai l’erosione del mare che aggredisce buona parte dei lidi Comacchiesi è un problema acclarato sul quale...