A Pietrasanta prende il via l’evento ‘Consonanze Artistiche’, una manifestazione che unisce arte, spettacolo e cultura in un’unica occasione. Questa sera alle 21.30 si terrà una rappresentazione al Teatro Comunale, dove diverse forme artistiche si incontrano creando un momento di condivisione. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge artisti locali e nazionali.

Le arti si incontrano, i linguaggi si fondono e il palcoscenico si fa memoria viva. Oggi alle 21.30, il Teatro Comunale ’C. Galeotti’ di Pietrasanta alzerà il sipario sulla terza edizione del Gran Gala ’Consonanze Artistiche’, l’atteso evento firmato dall’Associazione ’Kreion Versilia’ che trasforma il cuore di Pietrasanta in un crocevia di talenti internazionali capaci di unire in un connubio perfetto l’armonia della danza con il candore della lirica e della musica in una fusione unica tra arte, spettacolo e scultura. Nato per onorare la memoria del Primo Ballerino George Bodnarciuc e dell’imprenditore Vando D’Angiolo, il Gala non è solo una celebrazione, ma un dialogo vibrante tra danza, musica, lirica e scultura, dove grandi nomi del panorama mondiale affiancano le promesse del futuro.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Consonanze Artistiche’ a Pietrasanta. Fusione unica tra arte, spettacolo, cultura

Notizie correlate

Al via a Bologna il viaggio musicale tra segni zodiacali e identità artistiche nel nuovo spettacolo del Teatro ComunaleMercoledì 4 febbraio, al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, prende il via “Nel segno di Gemelli – Secondo Atto”, produzione del Teatro Incanto che...

“Sotto il segno dell’arte”: un’occasione di confronto tra arte, legalità e culturaLa Fondazione Costanza, con il presidente Alessandro Costanza e il general manager Filippo Lo Iacono, figure di spicco nel panorama artistico e...