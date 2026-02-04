Perché il maxi impianto agrivoltaico a Reggio Emilia fa molto discutere Nessuno non può fermarlo

A Reggio Emilia sta per essere realizzato un grande impianto agrivoltaico di oltre tredici ettari, pari a circa 19 campi da calcio. La notizia ha già scatenato molte polemiche tra i residenti e gli ambientalisti. Molti si oppongono alla decisione, ma gli organizzatori affermano che l’opera si farà comunque, senza possibilità di fermarla. La questione divide la città, mentre i lavori stanno per iniziare sulla strada tra Giarola, Sabbione e Gavasseto.

Reggio Emilia, 4 febbraio 2026 – Un campo a grivoltaico grande oltre tredici ettari (l’equivalente di 19 campi di calcio) si appresta a comparire in via Bosco sulle campagne tra Giarola, Sabbione e Gavasseto, comune di Reggio Emilia. E non è un’area qualsiasi: è una di quelle (preziosissime) adibite a pascolo per la produzione del Parmiggiano Reggiano. E la polemica infuria. Cos’è l’agrivoltaico. Ma cominciamo dall’inizio: l’agrivoltaico è un nuovo approccio di produzione di energia che prevede  pannelli fotovoltaici sopraelevati (da 2,2 a 5 metri) o sistemati tra i filari: questo – almeno sulla carta – consente il passaggio di macchinari agricoli e la protezione delle colture, con l’esplicito intento di ottimizzare l’uso del suolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

