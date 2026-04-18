Confindustria comitato imprenditrici | Alessandra Cursi nominata presidente
Confindustria Brindisi ha ufficialmente costituito il Comitato imprenditrici, un organismo che si occupa di promuovere la parità di genere e valorizzare il talento femminile. La nomina di Alessandra Cursi a presidente del comitato segna un passo deciso in questa direzione. Il comitato, che risulta essere unico nel Sistema confindustriale, rappresenta un punto di riferimento per le iniziative legate alle tematiche femminili nel settore imprenditoriale locale.
BRINDISI - Confindustria Brindisi rafforza il proprio impegno sui temi della parità di genere e della valorizzazione del talento femminile con la costituzione ufficiale del Comitato imprenditrici – a quello che risulta unico nel Sistema confindustriale - un organismo che rappresenta oggi una.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Leggi anche: Cammino europeo di Margherita d'Austria: la giornalista Monica Pelliccione nominata presidente del Comitato tecnico-scientifico
Leggi anche: Confindustria Bergamo presenta: “Global Mindset e sostenibilità”, incontro pensato per imprenditori e imprenditrici