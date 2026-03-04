Cammino europeo di Margherita d' Austria | la giornalista Monica Pelliccione nominata presidente del Comitato tecnico-scientifico

"Lavoreremo per valorizzare la figura della Madama in Italia e all'Estero. L'Abruzzo avrà un ruolo centrale" La giornalista abruzzese Monica Pelliccione è stata nominata presidente del Comitato tecnico-scientifico del Cammino europeo di Margherita d'Austria. Sarà affiancata, nel suo mandato, dagli altri membri del comitato: Francesco D'Esposito, nominato coordinatore scientifico, Andrea Colangelo, segretario, e dai consiglieri Antonio Di Vincenzo ed Elio Giannetti. Il cammino margheritiano è il più lungo al mondo che si sviluppa su oltre 7.400 chilometri e attraversa quattro Stati: Italia, Svizzera, Francia e Belgio. Di recente è stato presentato di recente in Senato.