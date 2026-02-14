Confindustria Bergamo presenta | Global Mindset e sostenibilità incontro pensato per imprenditori e imprenditrici

Confindustria Bergamo organizza un evento intitolato “Global Mindset e sostenibilità” per imprenditori e imprenditrici. L’incontro nasce dall’esigenza di aiutare le aziende locali a confrontarsi con le sfide della globalizzazione e della responsabilità ambientale. Durante la giornata, si discuterà di strategie concrete per integrare la sostenibilità nei modelli di business e di come sviluppare una mentalità aperta ai mercati internazionali. Lo scopo è fornire strumenti pratici per affrontare il cambiamento e rilanciare l’economia locale.

Bergamo. Ci sono storie che ispirano, percorsi che segnano un’epoca e leader capaci di trasformare una realtà locale in un’eccellenza globale. Il ciclo di incontri “A tu per tu con i Capitani d’impresa” è un’iniziativa promossa da Confindustria Bergamo che torna per offrire dialoghi tra leader d’azienda, manager e imprenditori e per condividere visioni strategiche ed esperienze concrete. Le edizioni passate si sono concentrate sul trasferimento generazionale, sulla sostenibilità, sull’ internazionalizzazione e sul ruolo della manifattura nel contesto economico bergamasco: gli incontri hanno spesso evidenziato la necessità di una governance solida capace di leggere il futuro.🔗 Leggi su Bergamonews.it Futuro, lavoro e dignità: i temi del “giubileo delle imprenditrici e degli imprenditori” Il “Giubileo delle imprenditrici e degli imprenditori”, indetto dall’arcidiocesi di Lecce, si terrà il 13 dicembre nel duomo della città. Imprenditrici in prima linea contro la violenza sulle donne: all'Aurum l'incontro della Cna Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Confindustria Bergamo presenta: Global Mindset e sostenibilità, incontro pensato per imprenditori e imprenditrici. Confindustria Bergamo presenta: Global Mindset e sostenibilità, incontro pensato per imprenditori e imprenditriciLunedì 16 febbraio alle 17.00, a parlare è Ali Reza Arabnia con il format A tu per tu con i Capitani d'impresa, incontro esclusivo ideato da Confindustria Bergamo BergamoNews ... bergamonews.it Ieri mattina si è svolta la 4ª edizione di UniBgirls & STEM 2026, dal titolo “Sostenibilità & Inclusione”, promossa dall’ Università degli studi di Bergamo in partnership con #ConfindustriaBergamo e in collaborazione con BergamoScienza. Un’edizione ripensata facebook “Sostenibilità e inclusione” è stato il focus dell’edizione 2026 di UniBgirls & STEM, organizzata da @unibg con #ConfindustriaBergamo e @BergamoScienza, con un hackathon che ha visto studenti protagonisti. @BremboBrakes e @RadiciGroup hanno portat x.com