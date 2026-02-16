Conferenza stampa McKennie pre Galatasaray Juve | Siamo la Juventus e vogliamo vincere tutte le partite Futuro? Spero di rimanere…Per questa squadra giocherei anche in porta

Julián McKennie ha parlato durante la conferenza stampa prima della partita tra Juventus e Galatasaray, spiegando che il suo obiettivo è vincere ogni match. Ha anche detto di desiderare di restare alla Juventus e, scherzando, ha aggiunto che sarebbe disposto a giocare anche in porta per la squadra. La sua presenza in conferenza ha attirato l’attenzione sui suoi piani futuri e sull’impegno in vista dei playoff di Champions League.

Conferenza stampa McKennie pre Galatasaray Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match d'andata dei playoff di Champions League 202526. È tempo di playoff, è tempo di Galatasaray Juve. Alla vigilia del match d'andata, Weston McKennie è intervenuto in conferenza stampa alle 18.45 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. LA CONFERENZA STAMPA DI SPALLETTI ALLA VIGILIA DI GALATASARAY JUVE L'IMPORTANZA DELLA PARTITA – «È molto importante. Vogliamo vincere tutte le partite perché siamo la Juventus. Per andare avanti voglio vincere questa partita». ATTACCANTE – «Io sono sempre disponibile per la squadra e per il mister.