Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve | Non ho mai sentito il peso di una partita contro i bianconeri Da quando è arrivato Spalletti vedo questo

Chivu ha dichiarato di non aver mai avvertito la pressione di una sfida contro la Juventus, anche se questa volta il motivo è diverso. Il tecnico nerazzurro ha spiegato che, dall’arrivo di Spalletti, la squadra affronta le partite con maggiore serenità. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato come l’atmosfera sia cambiata e come il gruppo sia più concentrato, anche grazie a un particolare allenamento svolto questa settimana.

Conferenza stampa Chivu pre Inter Juve: vediamo che cosa ha detto il tecnico nerazzurro il giorno prima del derby d’Italia. Cristian Chivu ha parlato nella conferenza stampa di vigilia del derby d’Italia, che prenderà finalmente il via domani sera alle ore 20.45. Di seguito alcuni estratti. ULTIMISSIME JUVE LIVE OCCASIONE PER MISURARE IL LIVELLO DELLA SQUADRA – « E’ una squadra migliorata quella della Juve con l’arrivo di Luciano, gli ha dato identità in poco tempo. Individualmente vedo anche giocatori migliorati, una squadra che mette in difficoltà chiunque e che ha avuto sempre una crescita importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

