Conferenza stampa Chivu post Borussia Dortmund Inter | Sto pensando solo alla Cremonese avrei dei sassolini da togliermi ma non lo faccio

Chivu, allenatore dell’Inter, si presenta in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League. Il tecnico romeno dice di pensare solo alla prossima partita contro la Cremonese e lascia da parte i fastidi legati al passato, anche se ammette di avere qualche sassolino da togliersi. Resta concentrato sulla sfida imminente e non vuole distrazioni.

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Borussia Dortmund Inter: le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo in Champions League. La conferenza stampa di  Cristian Chivu  al termine di  Borussia Dortmund Inter. POSSIBILE SFIDA CON MOURINHO? – « Sto pensando a Nicola e alla Cremonese, ci aspetta una partita importante domenica. Siamo contenti della vittoria di oggi, ci dà autostima e fiducia, armonia per continuare il lavoro. Manteniamo la nostra crescita degli ultimi due mesi. Sul sorteggio vedremo quale avversario affronteremo, ora penso a Cremona: la partita più importante della stagione » VITTORIA CHE AIUTA PER IL PERCORSO, SASSOLINI DA TOGLIERSI – « Potrei togliermeli, ma non lo faccio. 🔗 Leggi su Internews24.com

