Chivu, allenatore dell’Inter, si presenta in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League. Il tecnico romeno dice di pensare solo alla prossima partita contro la Cremonese e lascia da parte i fastidi legati al passato, anche se ammette di avere qualche sassolino da togliersi. Resta concentrato sulla sfida imminente e non vuole distrazioni.

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Borussia Dortmund Inter: le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo in Champions League. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Borussia Dortmund Inter. POSSIBILE SFIDA CON MOURINHO? – « Sto pensando a Nicola e alla Cremonese, ci aspetta una partita importante domenica. Siamo contenti della vittoria di oggi, ci dà autostima e fiducia, armonia per continuare il lavoro. Manteniamo la nostra crescita degli ultimi due mesi. Sul sorteggio vedremo quale avversario affronteremo, ora penso a Cremona: la partita più importante della stagione » VITTORIA CHE AIUTA PER IL PERCORSO, SASSOLINI DA TOGLIERSI – « Potrei togliermeli, ma non lo faccio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Borussia Dortmund Inter: «Sto pensando solo alla Cremonese, avrei dei sassolini da togliermi ma non lo faccio»

