Conferenza dei presidenti dei consigli comunali del tarantino Ieri la riunione nel municipio del capoluogo

Ieri si è svolta nel municipio del capoluogo del Tarantino una riunione tra i presidenti dei consigli comunali della provincia. L'incontro è stato convocato per discutere questioni amministrative e organizzative. A comunicarlo ufficialmente è stato il presidente del consiglio comunale locale, che ha diffuso un comunicato riguardante i temi affrontati durante la riunione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui contenuti specifici trattati.

Di seguito un comunicato diffuso da Gianni Liviano, presidente del consiglio comunale di Taranto: Si è svolta ieri, presso l’Aula Consiliare del Comune di Taranto, la riunione della Conferenza dei Presidenti dei Consigli Comunali, alla quale hanno finora aderito 19 Comuni attraverso apposita delibera approvata nei rispettivi Consigli Comunali. Nel corso dell’incontro, i Presidenti presenti hanno avviato un confronto costruttivo su temi organizzativi e iniziative condivise, consolidando il percorso di collaborazione istituzionale tra gli enti aderenti. In particolare, è stata condivisa la prima bozza del Regolamento della Conferenza, quale strumento fondamentale per disciplinarne il funzionamento e rafforzarne il ruolo di coordinamento.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Conferenza dei presidenti dei consigli comunali del tarantino Ieri la riunione nel municipio del capoluogo Notizie correlate Disabilità, senatore scrive al Comune di Anacapri: "Serve streaming dei consigli comunali e municipio accessibile"Il vicepresidente della X Commissione del Senato Orfeo Mazzella interviene a sostegno dell’attivista Christian Durso, chiedendo al Comune di Anacapri... Consiglio regionale, riunita a Palazzo Campanella la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliariAl centro del confronto, importanti provvedimenti e proposte di legge già esaminati dalle competenti commissioni consiliari, al termine di un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Esiti seduta Capigruppo del 9 aprile 2026; Toscana - Un'intensa sessione di lavoro con i presidenti dei Comitati territoriali; All’Emiciclo il seminario sull’informazione pubblica con il portavoce del Presidente della Repubblica; Specifiche Tecniche SUAP: concluso il secondo ciclo di aggiornamento approved02. D'Addona eletta vicepresidente Conferenza dei presidenti dei ConservatoriRita D'Addona, presidente del Conservatorio 'L. Perosi' di Campobasso, è stata eletta vicepresidente della Conferenza nazionale dei presidenti dei Conservatori. Oltre alla vicepresidenza, sono state ... ansa.it La conferenza dei Capigruppo in Senato sull'informativa della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni06:00 Fortezza Italia 06:30 Primepagine 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna stampa di geopolitica a cura di Lorenzo Rendi 07:10 Spazio Transnazionale, a cura ... radioradicale.it #Cagliari, #Pisacane in conferenza: " #Inter devastante, #Chivu è un maestro" x.com Parigi, le mie dichiarazioni alla stampa al termine della conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz. - facebook.com facebook