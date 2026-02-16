Disabilità senatore scrive al Comune di Anacapri | Serve streaming dei consigli comunali e municipio accessibile

Il senatore Orfeo Mazzella ha inviato una lettera al Comune di Anacapri dopo aver ricevuto le richieste di Christian Durso, attivista per i diritti dei disabili, che chiede di rendere più accessibile il municipio e di trasmettere in streaming i consigli comunali. Mazzella ha deciso di intervenire per promuovere un municipio più inclusivo, chiedendo che vengano adottate misure concrete come la diffusione digitale delle riunioni e l’adeguamento degli spazi pubblici. La richiesta si inserisce nel tentativo di migliorare la partecipazione dei cittadini con disabilità alla vita politica locale.

Il vicepresidente della X Commissione del Senato Orfeo Mazzella interviene a sostegno dell’attivista Christian Durso, chiedendo al Comune di Anacapri risposte alle sue istanze Il sostegno è alla richiesta di streaming dei consigli comunali e di accessibilità al municipio. Nella lettera Mazzella richiama Costituzione, norme europee e leggi nazionali su inclusione, partecipazione e rimozione degli ostacoli che limitano l’accesso alla vita pubblica, sottolineando che lo streaming dei consigli rappresenta una misura accessibile, sostenibile e coerente con i principi di trasparenza amministrativa. La richiesta nasce dalle segnalazioni di Durso, residente ad Anacapri e persona con disabilità motoria.🔗 Leggi su Napolitoday.it

