Scandicci-Conegliano surreale 41-43 nel primo set! Le Pantere poi dilagano gran duello Haak-Antropova

Conegliano vince 3-0 contro Scandicci in un match spettacolare. Nel primo set, le due squadre si sono affrontate punto su punto, con un parziale finale incredibile di 43-41 per le Pantere. Poi, Conegliano ha preso il largo e ha portato a casa il risultato con i set successivi, 25-22 e 25-20. Un duello tra Haak e Antropova ha acceso il confronto, che ha tenuto alta la tensione fino all’ultimo punto.

Conegliano ha sconfitto Scandicci per 3-0 (43-41; 25-22; 25-20) nello scontro diretto al vertice che ha animato la 23ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Pantere si sono imposte con il massimo scarto al Pala BigMat di Firenze e hanno così allungato in testa alla classifica generale, dove ora possono fare affidamento su sei punti di vantaggio proprio nei confronti delle toscane: nei fatti le Campionesse d'Europa hanno ipotecato la conquista della regular season, visto che mancano soltanto tre turni al termine della stagione regolare. Le due corazzate del nostro campionato, che si erano già affrontate nelle finali del Mondiale per Club (vinto dalla Savino Del Bene) e della Coppa Italia (alzata al cielo dalla Imoco), hanno dato vita a un pirotecnico primo set, che si è concluso addirittura per 43-41 e che è diventato il quinto parziale più lungo della storia a livello nazionale da quando si gioca con il rally point system.

