Nelle ex colonie il tema dei condhotel torna al centro del dibattito pubblico. Il sindaco ha annunciato la volontà di eliminare i vincoli che limitano lo sviluppo di queste strutture, ritenendo necessario un intervento normativo più flessibile. Ha inoltre invitato i consiglieri di opposizione a farsi portavoce presso il ministro al turismo, con l’obiettivo di trovare un’intesa condivisa su questa questione.

I condhotel sono il futuro delle ex colonie. "Ma bisogna rivedere le regole. Chiediamo ai consiglieri di opposizione di farsi portavoce con il ministro al turismo Gianmarco Mazzi: lavoriamo tutti insieme per arrivare all’obiettivo". È l’appello fatto da Jamil Sadegholvaad nel consiglio di giovedì, che ha approvato l’operazione che permetterà all’amministrazione di riprendere la piena proprietà dell’ex colonia Murri. L’operazione, che andrà ora avvallata dal curatore fallimentare di Rimini & Rimini – la società che prese in concessione l’ex colonia, fallita nel 2015 – è stata approvata con 17 voti favorevoli, 11 astenuti, nessun contrario....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Condhotel nelle ex colonie. Il sindaco: "Stop ai vincoli"

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