Case popolari le modifiche | alloggi a chi è discriminato Stop ai ' vincoli di residenza' ed ' essere incensurati'

Il governo prova di nuovo a cambiare le regole per le case popolari. Questa volta, con l’obiettivo di aiutare chi si trova in condizioni di discriminazione, si eliminano i vincoli di residenza e il requisito di essere incensurati. La proposta arriva a quasi un anno dal primo tentativo di modificare la legge Tesei, portando nuovi scontri tra centrodestra e centrosinistra.

Il piano presentato dal centrosinistra unito - anche l'area liberal e cattolica - alla normativa che era stata riscritta nella passata stagione dalla maggioranza di centrodestra. Ecco cosa cambia A distanza di quasi un anno dal primo tentativo di modifica della Legge Tesei (centrodestra) sull'edilizia residenziale - ovvero i parametri per assegnare le cosiddette "case popolari", il centrosinistra (ora maggioranza a sostegno della Presidente Proietti) riprova a dare una spallata all'impianto legislativo considerato di "destra". Riprova perché, grosso modo, le stesse proposte (re-inserite ora nel nuovo piano) erano state fermate dal Consiglio delle autonomie locali che racchiude i rappresentanti dei comuni - votazione: 14 voti a favore e 14 contro, parità e quindi bocciata - nel marzo 2025.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Ater Umbria ha aperto il nuovo bando per i 36 alloggi popolari disponibili in tutta la regione.

