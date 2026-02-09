Addio al vincolo alberghiero | al loro posto residence condhotel e coliving Il sindaco | Momento storico

Rimini cambia volto nel settore dell’hospitality. Il sindaco ha firmato una delibera che elimina il vincolo alberghiero, aprendo la strada a residence, condhotel e coliving. Un passo importante che dovrebbe favorire la riqualificazione delle zone turistiche e attrarre nuove forme di alloggio. La città definisce questa decisione un momento storico per il suo sviluppo.

Rimini annuncia un provvedimento storico, destinato a dare un forte impulso alla rigenerazione urbana in zona turistica. Nel corso di una presentazione ufficiale, organizzata in tandem con la Camera di Commercio della Romagna, l'amministrazione comunale ha annunciato l'avvio dell'iter che porterà.

