Condannato re delle truffe Altri quattro anni per i certificati falsi

Un uomo coinvolto in numerose truffe è stato condannato e dovrà scontare altri quattro anni di reclusione per l’utilizzo di certificati falsi. La sentenza mette fine a un procedimento legale durato nel tempo, ma solleva ancora interrogativi e questioni aperte sul caso. La vicenda ha coinvolto diverse persone e ha attraversato vari passaggi giudiziari. La decisione definitiva si inserisce in un quadro di indagini e procedimenti iniziati mesi fa.

Una sentenza che chiude un capitolo processuale ma lascia aperti diversi riflessi su una vicenda giudiziaria lunga e complessa. Il giudice monocratico del Tribunale di Arezzo Annamaria Loprete ha condannato Roberto Meocci, noto come il "re delle truffe", originario di Sinalunga ma radicato ad Arezzo, a quattro anni di reclusione, riconoscendolo responsabile dei reati contestati nell’ambito di un disegno che, secondo il tribunale, si è sviluppato nel tempo con condotte ripetute e tra loro collegate. Disposta anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Humanitas Mirasole Spa, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 15mila euro e 6mila euro di spese legali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Condannato re delle truffe. Altri quattro anni per i certificati falsi Re delle truffe condannato ad altri 4 anni per certificati medici falsi: Ingannava la giustizia Notizie correlate Il re delle truffe condannato di nuovo: aveva presentato falsi certificati per far slittare le udienzeAveva presentato in tribunale dei certificati medici per rinviare udienze e allungare all'infinito i procedimenti giudiziari. Falsi invalidi e certificati truccati: 3 arresti per truffe all’Inps da oltre 200mila euroMedici compiacenti firmavano certificazioni false per avere l'indennità di accompagnamento. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il re delle truffe condannato di nuovo: aveva presentato falsi certificati per far slittare le udienze; Condannato re delle truffe. Altri quattro anni per i certificati falsi; Re delle truffe condannato ad altri 4 anni per certificati medici falsi: Ingannava la giustizia. E' fuori per motivi di salute, vita da film; Atti e certificazioni sanitarie false. Altra condanna per il ’re delle truffe’. Condannato re delle truffe. Altri quattro anni per i certificati falsiUna sentenza che chiude un capitolo processuale ma lascia aperti diversi riflessi su una vicenda giudiziaria lunga e complessa. Il giudice monocratico del Tribunale di Arezzo Annamaria Loprete ha ... lanazione.it Re delle truffe condannato ad altri 4 anni per certificati medici falsi: Ingannava la giustizia. E' fuori per motivi di salute, vita da filmUn campionario infinito di raggiri sbalorditivi spacciandosi per avvocato Menarini a vip, imprenditori e commercianti ... corrierediarezzo.it L'influencer si sfoga dopo che l'ex compagno, condannato per maltrattamenti, ottiene i domiciliari e la denuncia per diffamazione - facebook.com facebook Manolo Portanova, il calciatore della Reggiana condannato anche in Appello a sei anni di carcere per violenza sessuale di gruppo x.com