Il re delle truffe condannato di nuovo | aveva presentato falsi certificati per far slittare le udienze

Un uomo condannato per truffa è stato nuovamente riconosciuto colpevole dopo aver presentato certificati medici falsi in tribunale. Questi documenti avevano lo scopo di posticipare le udienze e prolungare i procedimenti giudiziari. La vicenda si è conclusa con una nuova condanna, che conferma l’uso di mezzi fraudolenti per tentare di ostacolare il regolare svolgimento del processo.