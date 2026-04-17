Il re delle truffe condannato di nuovo | aveva presentato falsi certificati per far slittare le udienze
Un uomo condannato per truffa è stato nuovamente riconosciuto colpevole dopo aver presentato certificati medici falsi in tribunale. Questi documenti avevano lo scopo di posticipare le udienze e prolungare i procedimenti giudiziari. La vicenda si è conclusa con una nuova condanna, che conferma l’uso di mezzi fraudolenti per tentare di ostacolare il regolare svolgimento del processo.
Aveva presentato in tribunale dei certificati medici per rinviare udienze e allungare all'infinito i procedimenti giudiziari. Ma secondo il tribunale di Arezzo si è trattato dell'ennesimo raggiro. Per questo ha condannato oggi a quattro anni di reclusione Roberto Meocci, il re della truffa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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