Denuncia il furto finisce arrestato | assolto dall’oltraggio non punibile per lesioni

Una persona ha denunciato un furto, ma successivamente è stata arrestata. È stata assolta dall’accusa di oltraggio perché il fatto non sussiste e dichiarata non punibile per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, in quanto il fatto è stato considerato di particolare tenuità. La decisione è stata presa nel corso di un procedimento giudiziario.

Il giudice ridimensiona la gravità dei fatti del 2 novembre. Atti trasmessi alla procura sulle contusioni del 49enne. Restano aperti l’appello e l’inchiesta parallela sui carabinieri Assolto dall’accusa di oltraggio perché il fatto non sussiste e dichiarato non punibile per le lesioni e la resistenza a pubblico ufficiale per particolare tenuità del fatto. È questa la decisione del tribunale di Genova nel processo a carico del quarantanovenne lussemburghese arrestato il 2 novembre scorso all’hotel dei Castelli di Sestri Levante dopo l’intervento dei carabinieri chiamati dalla direzione della struttura. L’intervento dei militari era scattato su richiesta dell’hotel, dopo che l’uomo aveva segnalato la scomparsa di un orologio del valore di circa 10mila euro. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Denuncia il furto, finisce arrestato: assolto dall’oltraggio, non punibile per lesioni Articoli correlati Leggi anche: Dal furto all’oltraggio a pubblico ufficiale: 24enne arrestato Madonna di San Luca, infranto per furto il vetro: Bologna scossa dall’oltraggio alla Sacra IconaTentato furto nella notte a Bologna nella basilica di San Luca , dove si trova l’icona della Madonna , protettrice dei bolognesi. Contenuti utili per approfondire Denuncia il furto finisce arrestato... Temi più discussi: Benevento, furti aggravati nei centri commerciali: finisce in carcere; La bici rubata a Pandino finisce in vendita online a 300 euro: denunciato un monzese; Ancona, furto in chiesa, finisce a processo: nuovi guai per il ladro-romanziere; Uno aveva un bastone, l'altro un tirapugni: la passeggiata notturna di due giovani finisce con una denuncia. Ancona, furto in chiesa, finisce a processo: nuovi guai per il ladro-romanziereANCONA - Ancora guai. Un nuovo processo all’orizzonte per il 75enne anconetano Gilberto Popolo, l’ex ladro acrobata diventato romanziere e su cui pende attualmente la misura ... corriereadriatico.it Furti per mille euro nei negozi in centro, poi la tentata fuga finisce in stazioneLa polizia ha fermato e denunciato una coppia: avevano rubato occhiali, vestiti e generi alimentari Pavia. Vari colpi in serie, rubando materiale di ogni genere da vari negozi del centro città. Poi il ... laprovinciapavese.gelocal.it Giovanni Gulino, sogna di essere un poeta e denuncia le tante barriere, fisiche e non, che incontra una persona con disabilità a Marina di Ragusa, in Sicilia, dove le alternative per chi ha difficoltà di movimento sono limitate: “Ormai mi sono stancato di lottare, l - facebook.com facebook Controlli a tappeto a Crema e hinterland, un arresto e una denuncia x.com