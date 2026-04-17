I dipendenti di Sanitaservice ASL FG hanno annunciato lo stato di agitazione a causa del blocco delle assunzioni. La decisione è stata comunicata in seguito a una comunicazione ufficiale dell'azienda che ha sospeso temporaneamente le nuove assunzioni. La protesta riguarda le modalità e le tempistiche delle assunzioni, che sono state congelate senza preavviso. La situazione ha portato i lavoratori a proclamare lo stato di agitazione per chiedere chiarimenti e soluzioni.

Si tratta di una decisione grave e incomprensibile che sta producendo effetti pesantissimisull’organizzazione del lavoro e sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini. Tale provvedimentosta mettendo in seria difficoltà le società in house regionali, già da tempo alle prese con unacronica carenza di personale, ma soprattutto sta scaricando sui lavoratori e sulle lavoratrici diSanitaservice il peso di una situazione ormai divenuta insostenibile, con carichi di lavoro chehanno ampiamente superato ogni limite accettabile. La Sanitaservice di Foggia attende da anni di poter finalmente porre rimedio a questa situazioneed aveva ottenuto il nulla osta per l’espletamento delle procedure concorsuali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Blocco delle assunzioni – Dichiarazione dello stato di agitazione dei dipendenti di Sanitaservice ASL FG

Notizie correlate

Stop a Sanitaservice: "Blocco delle assunzioni mette a rischio i servizi essenziali"La Fp Cgil lancia l'allarme sulla paralisi del reclutamento di personale nella società in house dell'Asl Brindisi.

Sanitaservice: Usb chiede audizione contro il blocco delle assunzioni, Cgil si rivolge al prefettoAnche a Lecce i sindacalisti di Usb e Cgil lanciano l’allarme: la sospensione delle procedure di assunzione metterebbe a rischio i servizi...

Contenuti utili per approfondire

SANITASERVICE ASL FOGGIA Sanitaservice ASL Foggia, stato di agitazione dei lavoratori: Decisione grave e incomprensibile sul blocco delle assunzioniLa misura contestata riguarda la sospensione di concorsi e assunzioni in tutte le ASL e nelle società in house Sanitaservice ... statoquotidiano.it

Assunzioni. Anaao Assomed e Nursind parlano di blocco, ma Saitta smentisceI due sindacati, ufficialmente alleati contro le carenze di organico, contestano la mancata approvazione dei Piani triennali di fabbisogno di personale per mancanza di risorse finanziarie. Dovevano ... quotidianosanita.it