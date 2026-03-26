Sanitaservice | Usb chiede audizione contro il blocco delle assunzioni Cgil si rivolge al prefetto

A Lecce, i sindacati hanno espresso preoccupazione riguardo alla sospensione delle assunzioni in Sanitaservice decisa dalla Regione. L’Usb ha richiesto un’audizione per discutere delle conseguenze del blocco, mentre la Cgil si è rivolta al prefetto. La sospensione delle procedure di assunzione potrebbe compromettere servizi fondamentali come l’emergenza 118 e le attività di sanificazione negli ospedali.

Anche a Lecce i sindacalisti di Usb e Cgil lanciano l’allarme: la sospensione delle procedure di assunzione metterebbe a rischio i servizi essenziali, dall'emergenza 118 alla sanificazione ospedaliera LECCE – Anche a Lecce sindacati in allarme per i tagli in Sanitaservice: la sospensione delle procedure di assunzione decisa dalla Regione metterebbe a rischio i servizi essenziali, dall'emergenza 118 alla sanificazione ospedaliera. I referenti di Usb chiedono una risposta istituzionale alla Regione, la segreteria di Fp Cgil Lecce si rivolge al prefetto e proclama lo stato di agitazione. La scure del contenimento della spesa pubblica si abbatte sul Servizio sanitario regionale pugliese, innescando una reazione immediata da parte dei rappresentanti dei lavoratori. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Sanitaservice: Usb chiede audizione contro il blocco delle assunzioni, Cgil si rivolge al prefetto Articoli correlati Sanitaservice, i sindacati: «No allo stop delle assunzioni»È scontro sullo stop imposto dalla Regione ad assunzioni e appalti nelle Sanitaservice, i sindacati sono sul piede di guerra e chiedono chiarimenti... Ospedale Livorno, sanitari Usb in presidio contro la carenza di personale: "Assunzioni subito e scorrimento delle graduatorie"La protesta di medici, infermieri e operatori socio sanitari: "Si continua a ricorrerere alle agenzie interinali anziché chiamare dalle graduatorie"... Contenuti utili per approfondire Sanitaservice Usb chiede audizione... SANITASERVICE ASSUNZIONI Sanitaservice, USB Foggia: Il blocco delle assunzioni mette a rischio i servizi essenzialiIl sindacato denuncia come il blocco sia frutto di scelte politiche o di ignoranza, con gravi conseguenze sul lavoro del personale ... statoquotidiano.it Blocco assunzioni Sanitaservice Puglia, Usb chiede un incontro a DecaroUsb Puglia ha chiesto un incontro urgente al presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e all’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, alla luce delle notizie relative al disavan ... trmtv.it