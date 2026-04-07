Gli incentivi per le auto elettriche nel 2026 prevedono un risparmio fino a 11.000 euro per gli acquirenti. Tuttavia, i fondi destinati a queste agevolazioni vengono esauriti in poche ore dal loro annuncio, lasciando fuori molti potenziali clienti. Chi desidera usufruire degli incentivi deve agire rapidamente, poiché i fondi disponibili sono limitati e l’accesso avviene in modo molto rapido.

Gli incentivi auto elettrica 2026 possono farti risparmiare fino a 11.000€. Il problema? I fondi finiscono in poche ore — e chi non è pronto resta fuori. In sintesi — quello che devi sapere subito: Bonus fino a 11.000€ per l’acquisto di un’auto elettrica (fascia 0-20 gkm CO?), con rottamazione e ISEE inferiore a 30.000€. Bonus da 6.000€ senza rottamazione, per le stesse fasce emissive. I fondi sono limitati e le prenotazioni si esauriscono in tempi rapidi — spesso in poche ore dal click-day. Il risparmio reale varia in base ai tuoi requisiti, al modello scelto e alla disponibilità dei fondi nel momento in cui acquisti. Fonte ufficiale: tutti i dati in questa guida sono tratti dal portale ecobonus. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Incentivi auto elettrica 2026: quanto risparmi davvero e come ottenerli

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