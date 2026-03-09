Confesercenti | in Campania con la guerra in Iran fino a 600 euro di rincari annui per le famiglie

Confesercenti Campania ha stimato che le famiglie potrebbero affrontare rincari fino a 600 euro all’anno, coinvolgendo costi di carburanti, spesa, energia e trasporti. La stima si basa sull’impatto della crisi internazionale in Iran, che ha influito sui prezzi di vari beni e servizi. La situazione si riflette nelle spese quotidiane delle famiglie della regione.

Confesercenti Campania stima rincari fino a 600 euro l’anno per famiglia tra carburanti, spesa, energia e trasporti a causa della crisi internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Guerra in Iran, allarme Confesercenti Campania: famiglie a rischio rincari per 600 euroIl presidente regionale Schiavo lancia l'allarme guerra: carburanti, spesa, bollette e trasporti in aumento. Leggi anche: Guerra in Iran, Confesercenti Campania: “Rincari fino a 600 euro per famiglia su gas, carburanti ed energia” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Confesercenti in Campania con la guerra... Temi più discussi: Scuola e impresa insieme: Confesercenti Vallo di Diano e Pomponio Leto rafforzano il ponte tra formazione e territorio; SIAE, proroga fino al 10 marzo per il rinnovo con sconti Confesercenti: opportunità per i gestori del Vallo di Diano; Anche quest’anno, Hospitalitysud, il Salone dell’ospitalità a Napoli, si riconferma con successo nella sua 7° edizione. Allarme Confesercenti, in Campania rincari di 600 euro a famiglia per le guerre (2)Sono circa 580/600 euro annui a cui vanno aggiunti l'aumento del costo dei trasporti. ansa.it Le guerre ricadono anche sulle tasche dei napoletani: Fino a 600 euro di rincari a famigliaSecondo Confesercenti la crisi internazionale rischia di pesare su famiglie e imprese campane. Carburanti, spesa e bollette in aumento: l’aggravio medio stimato ... napolitoday.it È allarme rincari per famiglie e imprese in Campania. Le tensioni internazionali e il conflitto in Iran stanno già producendo effetti sull’economia, con aumenti che secondo Confesercenti potrebbero arrivare fino a 600 euro annui per famiglia. A preoccupare son - facebook.com facebook