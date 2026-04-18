Con l’arrivo della primavera 2026, molte persone cercano di rinnovare il proprio stile anche attraverso i capelli. Le tendenze della stagione puntano su tagli che siano pratici, leggeri e versatili, pensati per adattarsi a diverse tipologie di capello e valorizzare i lineamenti. Si preferiscono acconciature che richiedano poca manutenzione ma che offrano comunque un aspetto fresco e naturale.

Con l’arrivo della primavera 2026, il desiderio di rinnovamento passa anche attraverso i capelli. Le tendenze della stagione si concentrano su tagli versatili, leggeri e facili da gestire, pensati per valorizzare i lineamenti e adattarsi con naturalezza alla texture individuale. L’obiettivo è ottenere look freschi, dinamici e contemporanei, in cui la semplicità diventa elemento chiave di stile. Tra le proposte più attuali si conferma il bob, reinterpretato in chiave soft e leggermente scalata. Nella versione corta o media, si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse forme del viso e per lo styling flessibile, che può essere liscio o mosso.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con l’arrivo della primavera 2026, il desiderio di rinnovamento passa anche attraverso i tagli di capelli.

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