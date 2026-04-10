Con l’arrivo della primavera, molte persone notano un aumento della caduta dei capelli. Questo fenomeno stagionale è legato ai cambiamenti nel ciclo di crescita dei capelli e alle variazioni ambientali, come luce e temperatura. La perdita di capelli durante questa stagione è considerata normale e si verifica in molte persone senza indicare necessariamente problemi di salute.

Con l’arrivo della primavera, molte persone notano un aumento della caduta dei capelli. Si tratta di un fenomeno stagionale piuttosto comune, legato ai cambiamenti del ciclo di crescita del capello e alle variazioni ambientali, come luce e temperatura. Tuttavia, adottare alcune buone abitudini può aiutare a contenere il problema e a mantenere la chioma sana e forte. Un primo passo fondamentale riguarda l’ alimentazione. Una dieta equilibrata, ricca di vitamine del gruppo B, ferro, zinco e proteine, contribuisce a sostenere il benessere del cuoio capelluto e dei follicoli piliferi. Via libera quindi a verdure a foglia verde, legumi, frutta secca e pesce. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Con l’arrivo della primavera, molte persone notano un aumento della caduta dei capelli. Cosa fare per contrastarla?

Perdita di capelli, uno studio scientifico dimostra come contrastarla con una radiceLa scienza dimostra come l’utilizzo della Polygononum multiflorum, una radice da millenni utilizzata nella medicina tradizionale cinese, sia efficace...

Con l’arrivo della primavera, la manicure si rinnova con un trend irresistibile: l’effetto dalmata ispirato al film "La carica dei 101".Con l’arrivo della primavera, la manicure si rinnova con un trend irresistibile: l’effetto “dalmata”.

Temi più discussi: Cosa succede se un adolescente vive con un cane: la scoperta scientifica sul legame invisibile tra microbi e umore; Rapina impropria e impossessamento della cosa altrui: depositata la sentenza della Corte costituzionale (n. 45/2026); Cambiamenti climatici, è allarme processionaria per i cani: cosa fare e come proteggerli; Libri, le ultime uscite da non perdere: oltre 150 novità consigliate per la primavera 2026.

Cambiamenti climatici, è allarme processionaria per i cani: cosa fare e come proteggerliLeggi su Sky TG24 l'articolo Cambiamenti climatici, è allarme processionaria per i cani: cosa fare e come proteggerli ... tg24.sky.it

Meteo, una goccia fredda in arrivo in Italia: cosa significa e di cosa si trattaLeggi su Sky TG24 l'articolo Meteo, una 'goccia fredda' in arrivo in Italia: cosa significa e di cosa si tratta ... tg24.sky.it

COSA C'E' DI NUOVO - IL NOTIZIARIO DI CHIOGGIAZZURRA DI OGGI - venerdi 10 aprile 2026 Le notizie di questa edizione ADDIO NUOVA TIRRENA, UN PEZZO DI STORIA DELLA MARINERIA DI CHIOGGIA Addio alla Nuova Tirrena, storico peschereccio - facebook.com facebook

Libretto auto digitale, cosa cambia con le nuove regole Ue x.com