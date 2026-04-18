Comunità marina o lacustre proposta di legge

Un gruppo di deputati di centrodestra ha presentato alla Camera una proposta di legge volta a creare la figura delle Comunità marina o lacustre. Tra i firmatari figura anche un rappresentante della provincia di Lucca, appartenente a Fratelli d’Italia. La proposta mira a riconoscere ufficialmente queste comunità, definite come

C’è anche il deputato viareggino Riccardo Zucconi ( Fratelli d’Italia ) tra gli onorevoli di centrodestra che hanno presentato alla Camera la proposta di legge per istituire la qualifica di Comunità marina o lacustre rivolta alle cosiddette " città?fisarmonica ". Alla presentazione della proposta – è stata firmata dagli onorevoli Gianluca Caramanna e Giorgia Andreuzza con il supporto di numerosi sindaci – era presente anche il Comune di Viareggio, assieme a tanti altri Comuni costieri. La misura, in sostanza, riconosce il fenomeno della popolazione stagionale e utilizza l’indice di pressione turistica (sopra 25, cioè maggiore di 25 turisti per residente sul totale delle presenze nella stagione) per individuare i territori interessati.🔗 Leggi su Lanazione.it

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