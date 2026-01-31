Capri potrebbe diventare area marina protetta | cosa prevede la proposta di legge

Capri si avvicina a diventare ufficialmente area marina protetta. La proposta di legge è stata avanzata e ora si attende il via libera definitivo. La procedura per tutelare le acque e le coste dell’isola ha fatto un passo avanti importante, portando più vicini i tempi di una protezione più rigorosa. La decisione potrebbe cambiare il modo in cui l’isola gestisce il turismo e la conservazione ambientale.

L'iter per la creazione dell'area marina protetta "Isola di Capri" ha compiuto un passo avanti decisivo. Martedì 27 gennaio 2026, la Commissione Ambiente del Senato ha esaminato il disegno di legge n. 1311, dando il via libera al testo aggiornato. Il provvedimento punta a istituire una zona di tutela speciale per il mare che circonda l'isola, garantendo la salvaguardia del suo ecosistema unico e una gestione più sostenibile delle attività marittime. Dopo il passaggio tecnico in commissione, la decisione finale spetterà ora all'aula del Senato. Che cos'è un'area marina protetta (AMP)?. Per comprendere l'importanza dell'iniziativa bisogna partire dalle basi.

