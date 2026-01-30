Operazione congiunta delle forze dell’ordine a Porto Recanati per verifiche sui servizi ricettivi del territorio

Ieri mattina le forze dell’ordine sono entrate in azione a Porto Recanati. La Questura di Macerata ha coordinato un’operazione per controllare gli hotel e le strutture ricettive del territorio. Sono state ispezionate diverse attività, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative e contrastare eventuali irregolarità. Un intervento rapido e diretto per garantire sicurezza e rispetto delle regole.

Nella mattinata di ieri, forze dell'ordine coordinate dalla Questura di Macerata hanno effettuato un'operazione congiunta a Porto Recanati, focalizzandosi sul controllo dei servizi ricettivi del territorio. L'azione, condotta in collaborazione tra polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, ha riguardato in particolare l'Hotel House, uno dei principali punti di riferimento per il turismo estivo nella zona. L'obiettivo principale era verificare la regolarità delle attività svolte, con particolare attenzione alla conformità degli impianti, all'adeguatezza delle autorizzazioni, alla sicurezza degli ospiti e alla conformità alle normative sulle occupazioni temporanee del suolo.

