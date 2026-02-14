Operazione congiunta delle forze dell' ordine | identificate 230 persone e controllate 8 attività

Il blitz delle forze dell’ordine a Udine ha portato all’identificazione di 230 persone e al controllo di otto attività commerciali, dopo che un'operazione mirata ha cercato di arginare il degrado e la criminalità nelle zone centrali della città. L’intervento, svolto nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, ha coinvolto la Polizia di Stato che ha intensificato i controlli nelle aree più frequentate, come i parchi pubblici e le zone vicine alla stazione ferroviaria. Durante le verifiche, sono stati sequestrati alcuni oggetti sospetti e sono stati sanzionati alcuni negozi per irreg

Particolare attenzione è stata riservata agli stabili ferroviari dismessi di via Giulia e via Buttrio, area recentemente attenzionata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio denominati “Alto Impatto”. Nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 febbraio 2026 la Polizia di Stato di Udine ha intensificato le verifiche nelle aree urbane, nei parchi pubblici, nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria e nel centro cittadino. L’operazione ha visto l’impiego congiunto del personale della Questura, della Polizia Ferroviaria, del Reparto Prevenzione Crimine, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Nella capitale lombarda, le autorità hanno portato a termine un’operazione che ha coinvolto lo sgombero di nove abitazioni Aler e il controllo di oltre 700 persone.

Ieri mattina le forze dell’ordine sono entrate in azione a Porto Recanati.

