Il Partito Democratico di Milano ha annunciato l’avvio di un percorso che porterà alla formazione di una coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni comunali del 2027. La formazione politica ha dichiarato di voler cercare risposte nuove e ha indicato le primarie come metodo preferito per la scelta del candidato sindaco. La decisione rappresenta un allontanamento rispetto alla strategia adottata in passato con il sindaco attuale.

"Innamorarsi ancora" è il titolo. Il Pd milanese avvia il percorso programmatico e politico che porterà alla costruzione della coalizione di centrosinistra, alla scelta del candidato sindaco e alle elezioni comunali del 2027. L’appuntamento è per stamattina al Teatro Bruno Munari. Il segretario milanese dem Alessandro Capelli preannuncia "una sveglia politica", "in un equilibrio sottile tra Antonio Gramsci e Loretto Goggi". Il suo discorso proverà a non scontentare troppo il sindaco Giuseppe Sala ma è certo che il Pd proporrà "risposte nuove" perché "siamo all’alba di una stagione nuova". Non c’è la parola "discontinuità", che tanto aveva...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Comunali, il Pd si smarca da Sala: "Risposte nuove. Primarie strada preferita"

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